وفاة 3 بعد غرق قارب سياحي في خليج هالونج بفيتنام

قالت وسائل إعلام رسمية في فيتنام إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قارب سياحي كان يحمل على متنه 53 فردا، منهم خمسة من أفراد الطاقم، في خليج هالونج اليوم السبت.

ووقع الحادث في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، بعد وقت قصير من دخول العاصفة فيبا بحر الصين الجنوبي. وسُجل هبوب ريح قوية وهطول أمطار غزيرة وحدوث برق في المنطقة.

وقالت صحيفة الجيش الشعبي نقلا عن قوات حرس الحدود المحلية إن فرق الإنقاذ عثرت على 12 ناجيا وانتشلت ثلاث جثث.

ولم تكشف السلطات بعد عن أي تفاصيل متعلقة بالسياح أو جنسياتهم، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.