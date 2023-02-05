وفاة 4 أشخاص بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

قال خفر السواحل اليوناني إن أربعة مهاجرين، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ليروس في جنوب شرق بحر إيجه اليوم الأحد.

وقال مسؤول بخفر السواحل إن القوات انتشلت جثمان امرأة وأنقذت 39 مهاجرا على الأقل كانوا قد أبحروا من تركيا بحسب رواياتهم.

وأوضح خفر السواحل أن الأطفال الثلاثة لقوا حتفهم بعد نقلهم إلى المستشفى. ولم يتسن حتى الآن معرفة جنسيات المهاجرين.

وتعد اليونان، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا، من بين النقاط الرئيسية لدخول اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويعبر معظم الساعين للحصول على اللجوء إلى اليونان من جارتها تركيا.