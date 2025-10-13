وفد أوكراني يتوجه إلى واشنطن لبحث تعزيز القدرات الدفاعية وأمن الطاقة

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الاثنين، أن وفداً أوكرانياً برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو سيتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين تتركز على دعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا وملف الطاقة.

وأوضح يرماك، عبر منصة إكس، أن الزيارة تهدف إلى “تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والطاقة، ومناقشة تشديد العقوبات على روسيا”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ضرورية “لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وأكد أن الوفد سيضم أيضاً أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، وعدداً من كبار المسؤولين الأوكرانيين.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه كييف إلى حشد مزيد من الدعم الأميركي لجهودها العسكرية ضد روسيا، بينما تكثف القوات الروسية هجماتها على منشآت الطاقة في أنحاء البلاد وتواصل التقدم في بعض الجبهات.

وقال يرماك إن “الهدف النهائي لم يتغير: تحقيق سلام عادل ودائم”.