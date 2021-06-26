الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفد من حركة "حماس" برئاسة هنية يزور لبنان الأحد

26 - يونيو - 2021
رئيس حركة حماس اسماعيل هنية

رئيس حركة حماس اسماعيل هنية

A A A
طباعة المقال

أعلنت حركة حماس ، اليوم السبت، أن وفداً رفيع المستوى من الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية يزور لبنان غدًا الأحد القادم في زيارة تستمر لعدة أيام، يلتقي خلالها بالرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وفق ما ذكرت قناة الأقصى المحلية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الخارجية الواسعة التي بدأت بالمغرب بدعوة من حزب التنمية والعدالة الذي يقود الحكومة المغربية، وموريتانيا، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى لتدمير واسع في القطاع، واستشهاد أكثر من 300 فلسطيني.

ويضم وفد حركة حماس، رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي خليل الحية، وعضو المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي عزت الرشق، وسامي أبو زهري، وطاهر النونو.

وتأتي زيارة وفد حركة حماس للبنان عقب اختتام زيارة لموريتانيا التي استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها هنية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وعددا من الشخصيات الرسمية والسياسية والمجتمعية القيادية في موريتانيا.

وقد بحث رئيس وفد قيادة الحركة في مستهل زيارته مع فخامة الرئيس الموريتاني التطورات الميدانية السياسية في فلسطين وشكل الحراكات السياسية المطلوبة لعزل الاحتلال في المنطقة وعلى مستوى العالم

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله سيدة أوكرانيا الأولى
    سيدة أوكرانيا الأولى في ضيافة بايدن وزوجته بالبيت الأبيض
    جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    واشنطن تحذر.. هذا مخطط بوتين لضم المزيد من أراضي أوكرانيا!
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يكشف عن وساطة سعودية إماراتية لحل الأزمة الأوكرانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟