وفيات كورونا في مصر تتجاوز 5000 منذ تفشي وباء كورونا

أعلنت مصر، الأحد، عن تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و17 وفاة بفعل الفيروس، بالمقارنة مع 167 إصابة و 21 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 95492 حالة، من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة”.

والأحد، شددت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تحسبا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد زيادة التجمعات خلال عيد الأضحى.

ووجهت الوزيرة عددا من النصائح التي ينبغي اتباعها خلال فترة الترقب والحذر الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل التباعد عن 1 متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

ما أشارت إلى عدم المصافحة باليد مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول مع الإبقاء على منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها.

وقد حث بيان صحفي للصحة المصرية الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.