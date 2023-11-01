وكالة: إيطاليا تأمل أن تتمكن الدفعة الأولى من المواطنين بمغادرة غزة

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله إنه يأمل أن تتمكن الدفعة الأولى من المواطنين الإيطاليين من مغادرة غزة الأربعاء.

وقال تاياني “أول ممر في رفح فُتح وبدأ الناس في المغادرة. أتمنى أن تتمكن الدفعة الأولى من (المواطنين) الإيطاليين من البدء في المغادرة. سفارتنا في القاهرة مستعدة للترحيب بمواطنينا الذين سيغادرون”.

وتوسطت قطر في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة حماس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للسماح بعمليات إجلاء محدودة من غزة المحاصرة، حسبما قال مصدر مطلع على الاتفاق لرويترز اليوم الأربعاء.