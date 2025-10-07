الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

منذ 10 دقائق
وكالة الطاقة الدولية

وكالة الطاقة الدولية

A A A
طباعة المقال

خفضت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء توقعاتها العالمية لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بمقدار 248 جيجاوات عن توقعات العام الماضي، مشيرة إلى ضعف التوقعات في الولايات المتحدة والصين، حتى مع استمرار الطاقة الشمسية في تحقيق زيادات قياسية.

وأظهرت البيانات أن من المتوقع الآن أن ترتفع قدرة الطاقة المتجددة العالمية بمقدار 4600 جيجاوات بحلول عام 2030، بانخفاض عن توقعات السنوات الست التي بلغت 5500 جيجاوات في عام 2024. وتمثل الطاقة الشمسية حوالي 80 بالمئة من الزيادة.

ويرجع خفض التوقعات بشكل أساسي إلى الإلغاء التدريجي المبكر للحوافز الضريبية الاتحادية الأمريكية والتغييرات التنظيمية الأخرى، مما أدى إلى خفض توقعات وكالة الطاقة الدولية للنمو في الولايات المتحدة بنسبة 50 بالمئة تقريبا، في حين أن تحول الصين من الرسوم الثابتة إلى المزادات التنافسية يضغط على اقتصاديات المشروع.

وتعوض توقعات أقوى في أماكن أخرى هذا الخفض جزئيا. ومن المقرر أن تصبح الهند ثاني أكبر سوق للنمو بعد الصين، وهي في طريقها لتحقيق هدفها لعام 2030 بشكل مريح، مدعومة بالمزادات الموسعة والتصاريح الأسرع والطفرة في الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.

وتظل طاقة الرياح البحرية نقطة ضعف، إذ انخفضت توقعات الوكالة للنمو بحوالي الربع عن العام الماضي بسبب تعديل السياسات واختناقات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية “ستهيمن الطاقة الشمسية على النمو في الطاقة المتجددة العالمية في السنوات القادمة”، وحث صانعي السياسات على معالجة أمن سلسلة الإمداد وقيود الشبكة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حرب الإبادة في غزة - رويترز
غزة تحت القصف في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو المستقيل
لوكورنو يطلق جولة مفاوضات حاسمة لإنهاء الأزمة السياسية الفرنسية
الرئيس التونسي قيس سعيد
إطلاق سراح تونسي بعد إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بسبب منشورات على فيسبوك

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
مسيرة إسرائيلية
الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
مقاتلون من حزب الله
استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"