وكالة الطاقة الذرية: مفاعل زابوريجيا في أوكرانيا آمن بعد هجمات بطائرات مسيرة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، إن هجمات بطائرات مسيرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا ألحقت أضرارا بالمبنى الذي يضم أحد مفاعلاتها الستة لكن السلامة النووية ليست في خطر.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة “جرى الإبلاغ عن ضحية واحدة. الأضرار التي لحقت بالوحدة السادسة لم تعرض السلامة النووية للخطر، لكن هذا حادث خطير من المحتمل أن يقوض سلامة نظام الاحتواء بالمفاعل”.

وأضاف رافائيل جروسي مدير الوكالة أن المجمع تعرض لثلاث “ضربات مباشرة” من هذا النوع.