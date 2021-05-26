وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي لروسيا البيضاء

حثت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، شركات الخطوط الجوية، على تجنب التحليق في المجال الجوي لروسيا البيضاء لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت الوكالة، إن إجبار طائرة تابعة لشركة ”رايان إير“ على تحويل مسارها هناك، يلقي بشكوك حول قدرة هذا البلد على ضمان ملاحة جوية آمنة.

وذكرت الوكالة، أنها توصي شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، وتلك غير التابعة للتكتل، والتي تحلق منه أو إليه، بتجنب المجال الجوي لروسيا البيضاء باستثناء حالات الطوارئ.

وكانت بيلاروسيا قد أرسلت أمس الأحد، طائرة مقاتلة من طراز ”MiG-29“ لتعترض طائرة ركاب تتبع لشركة ”رايان إير“، وأجبرتها على الهبوط الفوري في العاصمة البيلاروسية، مينسك، بحجة وجود قنبلة على متن الطائرة.

وبعد ذلك، أوقفت السياسي والصحفي رامان براتاسفيتيش، الذي كان على متن الطائرة.

وصدرت ردود فعل غاضبة بشأن تحويل مسار طائرة الركاب ”رايان اير“ من وجهتها الأصلية العاصمة الليتوانية فيلينوس الى عاصمة بيلاروسيا مينسك، واعتقال سياسي معارض كان على متنها، قبل أن تكمل الطائرة وجهتها.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الإثنين، أن بلاده استدعت السفير البيلاروسي في لندن، للاحتجاج على إرغام طائرة ركاب على الهبوط في مينسك، لاعتقال معارض على كان متنها.

وحمّل راب الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشنكو، مسؤولية الحادثة التي وصفها بأنها ”بغيضة“ وتمثل ”انتهاكا صارخا للقانون الدولي“، مضيفًا أن لندن تدرس فرض عقوبات و“تنظر في كافة الاحتمالات الدولية“.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، تحويل مسار الطائرة قائلا، إن بلاده: ”تدين بشدة التحويل القسري لرحلة طيران بين دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، وما تلاه من إبعاد واعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش، في مينسك“، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

ولفت بلينكين، إلى أن هذا العمل عرّض حياة أكثر من 120 راكبًا للخطر، بمن فيهم مواطنون أمريكيون.