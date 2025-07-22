وكالة "فرانس برس" تطلق مناشدة لإجلاء مراسليها المستقلين من غزة

دعت وكالة “فرانس برس” للأنباء إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى السماح بالإجلاء الفوري لمراسليها المستقلين وعائلاتهم من قطاع غزة، مشيرة إلى تدهور الظروف المعيشية وتصاعد المخاطر على سلامتهم.

وقالت الوكالة في بيان إن صحفييها المستقلين يواجهون “وضعا مروعا” في غزة.

وقالت الوكالة “منذ أشهر ونحن نشهد، ونحن عاجزون، التدهور الدراماتيكي لظروفهم المعيشية”، مضيفة أن الوضع أصبح لا يطاق على الرغم من “الشجاعة المثالية والالتزام المهني والصمود” الذي يتحلى به فريقها المحلي.

وجاء بيان إدارة الوكالة بعد أن أصدرت رابطة صحفيي وكالة فرانس برس بيانها الخاص الذي قالت فيه إن زملاءها في غزة يواجهون خطر الموت جوعا.

وقالت فرانس برس إنها نجحت في إجلاء ثمانية من موظفيها وعائلاتهم من غزة في الفترة ما بين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان 2024، بعد أشهر من الجهود مشيرة إنها تسعى الآن إلى تأمين ممر آمن لمراسليها الفلسطينيين المستقلين، على الرغم من “الصعوبة البالغة لمغادرة منطقة خاضعة لحصار صارم”.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفور لطلب التعليق على بيان الوكالة.