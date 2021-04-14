ولاية أمريكية تتحدى كورونا وتتخلى عن الإجراءات الاحترازية بشكل كامل

رغم استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والدعوات للضرورة المحافظة على أجراءات السلامة والوقاية ، أعلن حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، الثلاثاء، عن خطط لإعادة فتح جميع مقاطعات الولاية بالكامل بنسبة 100 في المئة بداية من شهر يونيو المقبل.

وقال سيسولاك خلال مؤتمر صحفي: “كما هو الحال مع كل قرار كان عليّ اتخاذه خلال هذا الوباء، أعلم أن الكثير من الناس سيقولون إن هذا مبكر جدا، وسيقول آخرون إنه ليس قريبا بما يكفي”.

وِأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، استقر عدد الحالات الجديدة اليومية عند مستويات منخفضة نسبيا بينما تلقى عدد متزايد من السكان اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وخففت عدة ولايات قيود الإغلاق بدرجات متفاوتة في وقت سابق من هذا العام، ومنها تكساس ولويزيانا وميسيسبي.

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 559 ألفا و741 حالة حتى أمس الاثنين.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 31 مليونا و76891 حالة حتى أمس، ارتفاعا من 31 مليونا و15033 في التقرير السابق.

وتواصل الولايات المتحدة تسجيل قفزات سريعة في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم تطعيم أكثر من 4.6 مليون شخص يوم الأحد.