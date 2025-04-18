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ولاية تكساس: إصابات الحصبة ارتفعت إلى 597 منذ أواخر يناير

منذ ساعتين
الحصبة

الحصبة

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أبلغت وزارة الخدمات الصحية في ولاية تكساس الجمعة عن 597 حالة إصابة بالحصبة في الولاية منذ أواخر يناير\كانون الثاني، بزيادة 36 حالة منذ تحديث يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن تفشي المرض ينتشر أساسا في غرب تكساس، وأضافت أن أربعة بالمئة، أي أقل من 30 حالة مؤكدة، يعتقد أنها نشطة العدوى لأن الطفح الجلدي ظهر قبل أقل من أسبوع.

وسجلت الوزارة في وقت سابق هذا الأسبوع‭ ‬561 حالة إصابة في تكساس، وقالت الحكومة الأمريكية إنها سترسل فريقا إلى الولاية للمساعدة في التصدي لتفشي المرض الذي يصيب الأطفال.

وزاد عدد المرضى الذين نُقلوا إلى المستشفى منذ تفشي المرض أربعة أشخاص إلى 62 حالة، ومازال إجمالي عدد الوفيات حالتين، وهما طفلان في سن المدرسة يعيشان في منطقة تفشي المرض.

ورجحت وزارة الصحة في تكساس ظهور إصابات أخرى في منطقة تفشي المرض والتجمعات السكانية المحيطة بها، نظرا للطبيعة شديدة العدوى للمرض.

    المصدر :
  • رويترز

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