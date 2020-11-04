ولاية جورجيا تتأخر ساعتين في فرز الأصوات.. بسبب مياه في غرفة التصويت!

تأخرت عملية معالجة بطاقات الاقتراع الخاصة بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا ساعتين كاملتين، الثلاثاء، إثر انفجار أنبوب مياه في غرفة تحوي أوراق التصويت.

وقال مسؤولو التصويت ليلة الثلاثاء، إن بطاقات الاقتراع لم تتضرر.

وأعلن مسؤولو المقاطعة نجاح جهود الإسراع في فرز الاصوات، لكن التأخير حطم توقعاتهم بالحصول على ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل بحلول الساعة 11 مساءً.

وقال دوايت براور، عن مجلس انتخابات مقاطعة فولتون “كان هناك أنبوب انفجر في الغرفة حيث بطاقات الاقتراع، والحمد لله أن أيًا من تلك البطاقات لم تتضرر”.

رئيس لجنة فولتون، روب بيتس، قال من جانبه إن الأنبوب انفجر في الساعة 6:07 صباحًا.

ويأمل مسؤولو الانتخابات فرز نتائج غالبية الأصوات ليلة الثلاثاء بما في ذلك ما يقرب من 315000 صوت شخصي مبكر.

وفي إجابته حول متى سيتمكن الجمهور من معرفة قال رالف جونز، أحد كبار مديري انتخابات فولتون “سيكون ذلك متأخرًا عما كنا نريد”.

وقال جونز إنه اعتبارًا من الساعة 5 مساءً، أجرى مجلس الانتخابات مسحًا لـ 86191 من أصل 130517 بطاقة اقتراع وصلت عن طريق البريد، والتي لا تشمل بطاقات الاقتراع الواردة في بريد اليوم.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الانتخابات، مارك وينجيت، إنه لن يكون لديهم نتائج نهائية للاقتراع حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال “قد لا نعرف أي شيء قبل يوم الجمعة” وأكد أنهم سيتوقفون عن فرز أوراق الاقتراع في الساعة 10:30 مساءً.

ولم يشرح المسؤول سبب توقف فولتون عن فرز الأصوات الغيابية في ذلك الوقت بالذات، واكتفى بالقول إن هذا هو الإجراء.

“كما هو مخطط ، ستواصل مقاطعة فولتون جدولة باقي بطاقات الاقتراع الغيابي خلال اليومين المقبلين”.

وتتطلب معالجة أوراق الاقتراع الغيابي فتح كل بطاقة، والتحقق من التوقيعات، ومسح أوراق الاقتراع.

وهذه عملية تستغرق وقتًا أطول في الجدولة مقارنة بأشكال التصويت الأخرى.

وكتبت المتحدثة باسم المقاطعة في بيان “لم تتوقع مقاطعة فولتون أن تتم معالجة جميع بطاقات الاقتراع الغيابي في يوم الانتخابات”.