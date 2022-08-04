الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولاية نبراسكا الأمريكية.. انفجار تلاه حريقان يودي بحياة 4 أشخاص

منذ ساعة واحدة
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات إن أربعة أشخاص قتلوا في مسكنين ببلدة لوريل الزراعية الصغيرة بولاية نبراسكا الأمريكية الخميس في واقعتين تحقق الشرطة فيهما على أنهما جريمتان.

واستجابت الشرطة المحلية وإدارة الإطفاء لواقعة المسكن الأول بعد أن اتصل شاهد للإبلاغ عما وُصف بأنه انفجار تلاه حريق، لتعثر على أحد الضحايا.

وبعد وقت قصير، تلقت الشرطة بلاغا عن حريق ثان في منزل على بعد عدة شوارع، حيث عُثر على ثلاثة ضحايا آخرين.

وقالت دورية ولاية نبراسكا، وهي إحدى وكالات إنفاذ القانون، في مؤتمر صحفي إنه يجري التحقيق في الحادثتين على أنهما جريمتان.

ولوريل هي مجتمع زراعي صغير يقع على بعد 64 كيلومترا تقريبا غرب مدينة سيوكس بولاية أيوا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنتوني بلينكن
بلينكن يعلق على الحكم الروسي بحق لاعبة السلة الأميركية.. "محتجَزة ظلماً"
تسجيل إصابات جديدة بفيروس جدري القردة حول العالم
واشنطن تعلن حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي جدري القردة
علم السنغال
الائتلاف الحاكم في السنغال يخسر الأغلبية في البرلمان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

النفط
هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
جبران باسيل
الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!