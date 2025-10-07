الأربعاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
وول ستريت تتراجع من أعلى مستوياتها القياسية

بورصة وول ستريت

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على تراجع اليوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مستقلة وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على دلالات بشأن ضعف الاقتصاد والسياسة النقدية في ظل غياب البيانات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة على تراجع بعد أن أظهر استطلاع لتوقعات المستهلكين أجراه الاحتياطي الاتحادي في نيويورك تدهور التوقعات المستقبلية وزيادة توقعات التضخم. وحظي التقرير بمزيد من التدقيق وسط تعتيم على البيانات الاتحادية بسبب خلاف حزبي في الكونجرس، مما أدى إلى تمديد الإغلاق الحكومي ليدخل يومه السابع.

ولجأ المستثمرون إلى بيانات ثانوية مستقلة، إلى جانب تعليقات صانعي السياسة النقدية، لتقييم احتمال تطبيق الاحتياطي الاتحادي خفض ثان لأسعار الفائدة هذا العام في اجتماع السياسة خلال الشهر الجاري.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسر 25.75 نقطة، بما يعادل 0.38 بالمئة، ليغلق عند 6714.53 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 155.52 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 22786.14 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 91.99 نقطة، أي 0.20 بالمئة، إلى 46602.98 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

