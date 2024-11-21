وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم من مكاسب داو جونز وستاندرد اند بورز

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع بعد تداولات متقلبة اليوم الخميس إذ بلغ المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوياتهما في أسبوع.

وتلقى المؤشر داو جونز الصناعي دعما من مكاسب شركة الخدمات السحابية (سيلزفورس) بعد أن رفعت ثلاث شركات وساطة الاسعار المستهدفة للسهم.

وصعد سهم إنفيديا العملاقة بعد تذبذبه عقب إصدار نتائج أعمال الشركة أمس الأربعاء. وتجاوزت النتائج الفصلية لشركة الرقائق الإلكترونية التوقعات، كما جاءت تقديراتها لإيرادات الربع الأخير من العام الجاري أعلى من المتوقع.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 31.37 نقطة، أو 0.53 بالمئة إلى 5948.48 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع سبعة نقاط بما يعادل 0.04 بالمئة إلى 18974.23 نقطة. وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 460.84 نقطة أو 1.06 بالمئة إلى 43869.31 نقطة.

وانخفض سهم ألفابت إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع بعد أن قالت وزارة العدل الأمريكية أمام أحد القضاة إنه يتعين على جوجل بيع متصفح كروم التابع لها واتخاذ تدابير إضافية لإنهاء احتكارها للبحث عبر الإنترنت.

وأثرت خسائر السهم على قطاع خدمات الاتصالات الذي شكل عبئا على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وتراجع سهم أمازون بعد تقرير ذكر أن الشركة ستواجه على الارجح تحقيقا من الاتحاد الأوروبي العام المقبل فيما إذا كانت تعطي الأفضلية لمنتجات علامتها التجارية في عمليات البحث عبر متجرها على الإنترنت.