وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد بيانات عن قوة الأداء الاقتصادي

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، مع تحقيق المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين بعد أن أشارت بيانات إلى قوة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وارتفع مقياس النشاط التجاري إلى أعلى مستوى في 31 شهرا في نوفمبر/ تشرين الثاني مدعوما بآمال خفض أسعار الفائدة وزيادة السياسات المشجعة للأعمال التجارية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب العام المقبل.

وصعد المؤشر راسل 2000 المرتبط بالشركات الصغيرة وسجل أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم شركة ألفابت بعد أن هوى أربعة بالمئة أمس إذ قالت وزارة العدل الأمريكية أمام قاض إن الشركة تحتكر البحث عبر الإنترنت.

كما هبط سهم شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط تداولات متقلبة بعد أن أعلنت عن توقعاتها الفصلية يوم الأربعاء.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 19.55 نقطة، أو 0.33 بالمئة إلى 5968.26 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 26.45 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 18998.87 نقطة. وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 423.28 نقطة أو 0.96 بالمئة إلى 44293.63 نقطة.