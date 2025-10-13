وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بعد تصريحات ترامب عن الصين

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع حاد، اليوم الاثنين، مدفوعة بمكاسب أسهم برودكوم وغيرها من شركات صناعة الرقائق، بعد أن انتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجة تصالحية إزاء تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما هدأ من مخاوف المستثمرين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع فوكس بيزنس إن ترامب في طريقه للقاء نظيره الصيني في كوريا الجنوبية حيث يعمل الجانبان على تهدئة الخلافات التجارية التي ازدادت في أواخر الأسبوع الماضي.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكبر الرابحين اليوم الإثنين، إذ ارتفعت أسهم برودكوم 2.43 بالمئة بعد الشراكة مع أوبن إيه.آي لإنتاج أول معالجات ذكاء اصطناعي داخلية للشركة الناشئة.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في (سي.إف.آر.إيه ريسيرش) “لا يزال الذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي للقوة الدافعة للسوق، وليس من المستغرب أن يشتري المستثمرون الأسهم التي تراجعت”، مضيفا أنه يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين ما دام نزاع ترامب مع الصين دون حل.

وتراجعت وول ستريت يوم الجمعة، إذ سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر انخفاضات أسبوعية لهما منذ أشهر.

وجاء التوتر الأخير في أعقاب إعلان الصين يوم الخميس عن أنها ستوسع بشدة ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة. ورد ترامب على ذلك يوم الجمعة بإعلانه إنه سيطبق رسوما إضافية 100 بالمئة على الواردات من الصين وسيفرض ضوابط على تصدير جميع البرمجيات الأمريكية المهمة من أول نوفمبر تشرين الثاني.

ومع ذلك، قال ترامب لاحقا “سيكون كل شيء على ما يرام” مضيفا أن الولايات المتحدة لا تريد “إيذاء” الصين.

وألقت الصين يوم الأحد باللوم على الولايات المتحدة في هذا التصعيد، لكنها لم تتخذ المزيد من الإجراءات المضادة.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 101.38 نقطة أو 1.55 بالمئة ليغلق عند 6654.67 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 490.18 نقطة أو 2.20 بالمئة إلى 22692.57 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 591.13 نقطة، أو 1.29 بالمئة، إلى 46070.73 نقطة.