وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد وسط تفاؤل إزاء الأرباح يغذي رغبة المخاطرة

منذ 12 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

قفزت الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، مدفوعة بدعم من أسهم القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، فيما أنعشت نتائج الأرباح الفصلية المتفائلة شهية المخاطرة وانحسرت مخاوف المستثمرين بشأن جودة الائتمان المصرفي الإقليمي.

وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على ارتفاع حاد. وتفوق أداء مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة على أداء نظرائه الأكبر.

وقال بول نولت، كبير مستشاري الثروات واستراتيجي السوق في مورفي آند سيلفست في إلمورست بولاية إلينوي “إنه تحرك جيد وقوي وشامل، ولا يوجد الكثير من السلبيات في السوق.. هناك بعض الارتياح من القطاع المالي”.

وأضاف “فيما يتعلق بالسوق، كل شيء رائع من جديد”.

وبلغ سهم أبل أعلى مستوى قياسي، بينما حققت ميتا ونتفليكس وألفابت مكاسب قوية تراوحت بين 1.3 و3.3 بالمئة.

واخترق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أعلى مستوى له على الإطلاق منهيا الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.6 بالمئة.

وانطلق موسم أرباح الربع الثالث بقوة. وتشمل النتائج الهامة والبارزة هذا الأسبوع شركات تسلا ونتفليكس وآي بي إم وإنتل وجنرال موتورز وفورد إلى جانب مجموعة من الشركات الصناعية البارزة الأخرى، بما في ذلك شركات الطيران والنقل والتصنيع.

ومن المتوقع أن تُقدم نتائج البنوك الإقليمية الأمريكية القادمة قراءة أدق للقطاع في أعقاب موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي نتجت عن مخاوف من ضغوط ائتمانية.

ويتوقع المحللون حاليا نموا في أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث في الإجمال بنسبة 9.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يمثل تحسنا عن تقديراتهم للنمو البالغة 8.8 بالمئة في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 71.13 نقطة، أي بنسبة 1.07 بالمئة، ليغلق عند 6735.02 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 310.57 نقطة، أي بنسبة 1.37 بالمئة، ليصل إلى 22990.54 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 513.06 نقطة، أي 1.11 بالمئة إلى 46704.50 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

