وول ستريت تغلق على ارتفاع كبير بدعم نتائج مايكروسوفت وميتا

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس وسجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي بعد نتائج قوية من شركتي مايكروسوفت وميتا، مما هدأ المخاوف إزاء الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يناير كانون الثاني، مدفوعة بتوقعات نمو ربع سنوية متفائلة لوحدة الحوسبة السحابية (أزوري). وتقدمت مايكروسوفت لفترة وجيزة على أبل لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم.

وصعد سهم شركة ميتا بلاتفورمز إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع خلال الجلسة بعد تسجيل إيرادات أعلى من المتوقع على خلفية الأداء القوي للإعلانات.

وساعدت النتائج في تهدئة المخاوف إزاء احتمال عدم جدوى الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة الماضية، كما هدأت المخاوف إزاء احتمال أن تؤثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب سلبا على النمو الاقتصادي.

وقال لامار فيلير وهو أحد مديري المحافظ لدى فيلير اند كو في نيو أورليانز “من الجيد أن اليوم مدعوم بالأرباح وأتاح لحظة للحديث عن شيء بخلاف الرسوم الجمركية، لذا فمن المنعش بعض الشيء في هذا الصدد تحدثنا عن البيانات الاقتصادية والأرباح”.

وأضاف “بالتأكيد عندما ترى شركة بحجم مايكروسوفت وحجم ميتا تحقق أرباحا كبيرة، ستعتقد أن مسيرتها لم تنته بعد”.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 33.25 نقطة بما يعادل 0.60 بالمئة إلى 5602.31 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 254.04 نقطة أو 1.46 بالمئة إلى 17700.38 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 70.05 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 40739.41 نقطة.