الثلاثاء 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
وول ستريت تغلق على انخفاض بعد مكاسب الأسبوع الماضي

منذ 49 دقيقة
مؤشرات وول ستريت

مؤشرات وول ستريت

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض، اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون نتائج الأعمال الفصلية لإنفيديا، الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، هذا الأسبوع، بعد الاستفادة من ارتفاع يوم الجمعة الذي رفع المؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى إغلاق غير مسبوق.

وأشارت بيانات أولية إلى أن ستاندرد آند بورز 500 تراجع 27.93 نقطة بما يعادل 0.43 بالمئة إلى 6438.98 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 47.24 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 21449.29 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 349.91 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 45281.83 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

