وول ستريت تغلق على انخفاض حاد بعد تراجع إنفيديا وتعليقات باول

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، اليوم الأربعاء، بعد أن نوهت إنفيديا إلى أنها ستتحمل رسوما مرتفعة نتيجة القيود الأمريكية الجديدة على صادراتها من الرقائق إلى الصين وبعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ربما بدأ يتباطأ.

وقال باول في كلمة أمام النادي الاقتصادي بشيكاجو إن الرسوم الجمركية الأعلى من المتوقع ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع قوي وأن المجلس ينتظر المزيد من الوضوح قبل إجراء أي تعديل على السياسة النقدية.

وعقب تصريحات باول، فاقمت الأسهم خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، وكان سهم إنفيديا وغيرها من شركات صناعة الرقائق من أكبر الخاسرين.

وقال سام ستوفال، كبير محللي الاستثمار لدى سي.إف.آر.إيه ريسيرش “يؤكد باول ما كان يقلق المستثمرين، وهو احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم بسبب الرسوم الجمركية”.

وتكبد مؤشر فرعي لأسهم شركات أشباه الموصلات خسائر حادة.

قالت إنفيديا مساء أمس الثلاثاء إنها ستتحمل رسوما بقيمة 5.5 مليار دولار بعد أن حدت الحكومة الأمريكية صادراتها من رقاقة الذكاء الاصطناعي إتش-20 إلى الصين، وهي سوق رئيسية لإحدى أشهر رقاقاتها.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض 120.84 نقطة بما يعادل 2.24 بالمئة إلى 5275.79 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 513.57 نقطة أو 3.05 بالمئة إلى 16309.60 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 695.17 نقطة أو 1.72 بالمئة إلى 39673.79 نقطة.

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا في حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.