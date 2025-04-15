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وول ستريت تغلق على انخفاض طفيف وسط استمرار القلق بشأن الرسوم

منذ 14 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف اليوم الثلاثاء مع بقاء عدم اليقين الذي يحيط بالرسوم الجمركية وتراجع أسهم الشركات الاستهلاكية وشركات الرعاية الصحية، لكن النتائج الجيدة من البنوك قدمت بعض الدعم.

وأدت النتائج الربع سنوية لشركات مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب إلى رفع أسهم الشركات المالية التي قادت الرابحين في القطاع في المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.38 نقطة أي 0.17 بالمئة عند 5396.59 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 10.30 نقطة أي 0.06 بالمئة إلى 16821.18 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 155.21 نقطة أي 0.38 بالمئة ليصل إلى 40369.58 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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