وول ستريت تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض الخميس مع انتهاز المستثمرين الفرصة لتعزيز مراكزهم قبل موسم أرباح الربع الثالث في غياب أي بيانات اقتصادية أو محفزات مؤثرة على معنوياتهم.

وتراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك من أعلى مستوياتهما القياسية التي سجلاها أمس الأربعاء، لكن المؤشر داو جونز الصناعي أغلق على أكبر انخفاض بالنسبة المئوية.

وقال ماثيو كيتور الشريك الإداري في كيتور جروب، وهي شركة لإدارة الثروات في لينوكس بولاية ماساتشوستس، “بدأت دورة الأرباح، وهناك حالة من الترقب والانتظار لمعرفة ما إذا كنا سنشهد مستوى الثبات في نمو الأرباح في الربع التالي كالذي شهدناه في الربعين الماضيين”.

وأضاف “مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين المحيطة بنقص البيانات الصادرة من واشنطن وكيفية تعامل الاحتياطي الاتحادي مع ذلك، فمن الطبيعي أن نشهد تراجعا طفيفا”.

ودخل إغلاق الحكومة الأمريكية يومه التاسع، مع وجود بوادر تقدم ضئيلة. ونتيجةً لذلك، لا يزال المشاركون في السوق محرومين من البيانات الاقتصادية الأساسية. ومع اقتراب موسم أرباح الربع الثالث من العام، فإن ندرة المحفزات المحركة للسوق تُركز انتباه المستثمرين على تصريحات صانعي السياسة النقدية بحثا عن أدلة عن نوايا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 انخفض 18.50 نقطة، أي 0.27 بالمئة، ليغلق عند 6735.22 نقطة، وتراجع ناسداك المجمع 18.75 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 23023.95 نقطة. ونزل كذلك داو جونز الصناعي 238.58 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 46363.20 نقطة.