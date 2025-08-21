وول ستريت تغلق على تراجع مع ترقب المستثمرين لكلمة باول

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق الخميس، مع تخوف المستثمرين من أن يدلي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتصريحات تميل إلى التشديد النقدي غدا الجمعة مما قد يثير تقلبات، في حين أدت النتائج الفصلية لشركة (وول مارت) لتجارة التجزئة لخفض المعنويات.

وتتجه جميع الأنظار إلى ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية المقرر أن يتحدث خلالها باول غدا الجمعة في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وسيتابع المتعاملون خطابه عن كثب بحثا عن أي أدلة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر\أيلول بعد ضعف سوق العمل في الآونة الأخيرة.

وقال سام ستوفال كبير خبراء الاستثمار لدى سي.إف.آر.إيه ريسيرش “لا يزال لدينا احتمال بنسبة 80 بالمئة تقريبا أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، لكن هذا الأمر أصبح الآن موضع شك. لذا، فإن ذلك… يجري أخذه بعين الاعتبار في توقعات المستثمرين”.

وأضاف “يقول المستثمرون: ‘أتعلمون؟ دعونا نجني بعض الأرباح الآن‘”.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى تقليص المتعاملين الرهانات على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر\أيلول إلى 79 بالمئة من 99.9 بالمئة الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 152.81 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 44785.50 نقطة. وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 25.61 نقطة، بما يعادل 0.40 بالمئة، إلى 6370.17 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 72.54 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 21100.31 نقطة.

وانخفضت معظم قطاعات المؤشر ستاندرد اند بورز 500 وعددها 11، وعلى رأسها قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الذي انخفض 1.18 بالمئة بعد أن رفعت وول مارت مبيعاتها وأرباحها للسنة المالية، مدفوعة بالطلب القوي من المتسوقين من جميع مستويات الدخل، لكنها لم تحقق تقديرات الأرباح الفصلية وأشارت إلى ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية.