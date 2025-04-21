وول ستريت تغلق على هبوط حاد وسط انتقادات ترامب لرئيس البنك المركزي

تكبدت أسهم وول ستريت خسائر حادة عند الإغلاق، اليوم الاثنين، مع تكثيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مما دفع المستثمرين إلى القلق بشأن استقلال البنك المركزي حتى في وقت يعانون فيه من آثار الحرب التجارية التي يشنها ترامب.

وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأكثر من اثنين بالمئة لكل منها، مع خسائر كبيرة في مجموعة “الشركات السبع الكبرى”، وهو ما أثر بأقوى صورة على المؤشر ناسداك المجمع.

قال جيد إليربروك مدير المحافظ لدى شركة أرجنت كابيتال مانيجمينت في سانت لويس “تنمو الدول التي لديها بنك مركزي مستقل بشكل أسرع، وتشهد معدلات تضخم أقل، وتحقق نتائج اقتصادية أفضل لشعوبها”.

وأضاف “ومحاولة السياسيين التأثير على الاحتياطي الاتحادي فكرة سيئة للغاية، وتثير مخاوف السوق بشدة”.

وتعمق الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد تحذير بكين الدول الأخرى من إبرام صفقات مع الولايات المتحدة على حساب الصين، مما أجج حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفقا لبيانات أولية، هبط ستاندرد اند بورز 500 بواقع 124.87 نقطة أو 2.36 بالمئة ليغلق عند 5157.81 نقطة. وانخفض ناسداك 407.77 نقطة أو 2.50 بالمئة إلى 15878.68 نقطة، كما خسر داو جونز الصناعي 965.52 نقطة أو 2.47 بالمئة إلى 38159.19 نقطة.