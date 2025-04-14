وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من أبل مع تقييم المستثمرين لتأثير إعفاءات الرسوم الجمركية

أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين نتيجة دفعة قوية من شركة أبل لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد أن أعفى البيت الأبيض الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الجديدة.

لكن حالة عدم اليقين تجاه الرسوم الجمركية في المستقبل أبقت المستثمرين في حالة ترقب لقلقهم من كيفية تعامل الشركات مع سلاسل التوريد وتوقع حدوث تطورات جديدة على جبهة الرسوم.

وكشفت الولايات المتحدة النقاب عن الإعفاءات يوم الجمعة، لكن الرئيس دونالد ترامب قال أمس الأحد إنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة الأسبوع المقبل.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا العالمية في الغالب نتيجة هذه الأنباء، ولا سيما الشركات التي تعتمد على الواردات من الصين. وأغلقت أسهم شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون على ارتفاع.

وشهدت تداولات اليوم الاثنين تقلبات كحالها منذ أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في الثاني من أبريل نيسان. وشهد المستثمرون بعضا من أكبر التقلبات في المؤشرات منذ سنوات وسط مخاوف من أن تدفع الحرب التجارية العالمية الاقتصاد إلى الركود.

وقال جيد إليربروك، وهو مدير محفظة في شركة أرجو كابيتال أدفيزرس في سانت لويس بولاية ميزوري، “ما لدينا حقا هو استمرار حالة عدم اليقين وعدم قدرة المستهلكين والشركات والمستثمرين على التخطيط للمستقبل أو أن يكون لديهم سبب للالتزام بخطط إنفاق طويلة الأجل”.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 42.70 نقطة أي 0.80 بالمئة ليغلق عند 5406.06 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 107.78 نقطة أي 0.64 بالمئة إلى 16832.24 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 312.82 نقطة أي 0.78 بالمئة إلى 40525.53 نقطة.