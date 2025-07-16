وول ستريت تغلق مرتفعة بعد فوضى لفترة وجيزة بفعل تقارير عن إقالة باول

اختتمت وول ستريت الجلسة على ارتفاع طفيف، اليوم الأربعاء، مع تسجيل المؤشر ناسداك المجمع أحدث مستوى قياسي مرتفع عند الإغلاق، وذلك على الرغم من فوضى استمرت نصف ساعة عندما أشارت تقارير إخبارية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وقبل وقت قصير من منتصف الجلسة، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بشكل حاد، وانخفض الدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم تكشف عن هويته، إمكانية إقالة باول.

وذكرت رويترز نقلا عن مصدر أن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 19.65 نقطة أو 0.31 بالمئة ليغلق عند 6263.41 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 51.82 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 20729.62 نقطة. وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 220.61 نقطة أو 0.50 بالمئة إلى 44243.90 نقطة.

وهذه هي الجلسة الخامسة من أصل ست جلسات يُسجل فيها المؤشر ناسداك مستوى قياسيا عند الإغلاق.