الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تغلق منخفضة قبيل محادثات بين أمريكا والصين

منذ 19 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على انخفاض، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين قبيل محادثات تجارية بين البلدين مطلع الأسبوع المقبل.

وتكبدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائر طفيفة على مدار الأسبوع.

وقال ترامب إنه يتعين على بكين فتح سوقها أمام الولايات المتحدة، وإن فرض رسوم جمركية بنسبة 80 بالمئة على السلع الصينية “تبدو مناسبة”.

وتُمثل هذه التصريحات أول إشارة من ترامب لتغيير الرسوم التي تبلغ حاليا 145 بالمئة.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.62 نقطة أو 0.08 بالمئة ليغلق عند 5659.32 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 2.38 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 17925.76 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 129.89 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 41238.56 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش الإيراني
هل تستعد إيران لإرسال منصات إطلاق صواريخ باليستية لروسيا؟
برلمان بريطانيا
رسالة من 40 نائباً بريطانياً حول تصدير معدات عسكرية لإسرائيل.. وهذا ما جاء فيها!
السفارة الأمريكية في كييف
السفارة الأمريكية في كييف تحذر من هجوم جوي "يحتمل أن يكون كبيراً"

الأكثر قراءة

مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
عناصر من حزب الله
كي لا تتعرض أسلحته للقصف من قبل إسرائيل.. ما الخطوات التي يتبعها "حزب الله"؟
الأسيرة السابقة في غزة ميا شيم
صحيفة "معاريف": أسيرة إسرائيلية سابقة بغزة كانت "أكثر أماناً".. وهذا ما تم كشفه!