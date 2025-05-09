وول ستريت تغلق منخفضة قبيل محادثات بين أمريكا والصين

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على انخفاض، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين قبيل محادثات تجارية بين البلدين مطلع الأسبوع المقبل.

وتكبدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائر طفيفة على مدار الأسبوع.

وقال ترامب إنه يتعين على بكين فتح سوقها أمام الولايات المتحدة، وإن فرض رسوم جمركية بنسبة 80 بالمئة على السلع الصينية “تبدو مناسبة”.

وتُمثل هذه التصريحات أول إشارة من ترامب لتغيير الرسوم التي تبلغ حاليا 145 بالمئة.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.62 نقطة أو 0.08 بالمئة ليغلق عند 5659.32 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 2.38 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 17925.76 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 129.89 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 41238.56 نقطة.