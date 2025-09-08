الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
وول ستريت تفتح على ارتفاع.. إليكم التفاصيل

منذ 27 دقيقة
وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الاثنين بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا بعد أن أظهرت بيانات ضعف نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشدة في أغسطس\آب.

وذكر تقرير وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي شهد خلق 22 ألف وظيفة الشهر الماضي في انخفاض حاد عن نحو 75 ألف وظيفة كانت متوقعة، وهو ما يعكس ضعف ظروف سوق العمل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 29.8 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 45430.61 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.6 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 6498.09 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 105.8 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 21806.224 نقطة.

  • رويترز

علم إسبانيا
إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل للتشاور
الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تغادر مع ناشطين آخرين على متن أسطول الصمود العالمي، وهو رحلة إنسانية إلى غزة، من ميناء برشلونة، إسبانيا، في 31 أغسطس 2025. تظهر كنيسة ساغرادا فاميليا في الخلفية. رويترز
غزة تحت القصف
النقابات الصحية بغزة تدعو لتأمين وصول "أسطول الصمود العالمي"
سفينة أمريكية تطلق الصواريخ على مواقع للحوثيين في اليمن
غزة تحت القصف
مصدر أمني إسرائيلي: هناك استعدادات لشن هجوم قوي على اليمن قريباً

المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والعلم الإيراني. رويترز
تقرير دولي يفضح النووي الإيراني.. طهران توقع مصيرها الأسود بيدها!