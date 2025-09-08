وول ستريت تفتح على ارتفاع.. إليكم التفاصيل

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الاثنين بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا بعد أن أظهرت بيانات ضعف نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشدة في أغسطس\آب.

وذكر تقرير وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي شهد خلق 22 ألف وظيفة الشهر الماضي في انخفاض حاد عن نحو 75 ألف وظيفة كانت متوقعة، وهو ما يعكس ضعف ظروف سوق العمل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 29.8 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 45430.61 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.6 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 6498.09 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 105.8 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 21806.224 نقطة.