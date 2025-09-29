الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ 49 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع الاثنين، مستهلة أسبوعا قد يشهد تقلبات قوية بانطلاقة إيجابية، إذ تجاهل المستثمرون التصريحات التي تميل لتشديد السياسة النقدية من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يقيمون تأثير توقف وشيك لأنشطة الحكومة الأمريكية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 59.0 نقطة أو 0.13 بالمئة عند الفتح إلى 46306.34 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.9 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 6661.58 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 121.2 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 22605.299 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

