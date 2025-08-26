الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

وول ستريت تفتح على انخفاض طفيف

منذ 4 دقائق
وول ستريت

وول ستريت

– فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف الثلاثاء بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الطويلة، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك من عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مما جدد المخاوف إزاء استقلالية البنك.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 45.6 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 45236.83 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 3.8 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 6435.49 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.7 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 21443.631 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

