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وول ستريت تفتح على انخفاض

منذ 17 ثانية
وول ستريت

وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الاثنين بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف بشأن تداعيات حرب تجارية عالمية بفرضه رسوما جمركية جديدة، بينما ظل التركيز منصبا على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 144.1 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 41173.38 نقطة. وهبط أيضا المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 31.4 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 5655.32 نقطة. ونزل كذلك المؤشر ناسداك المجمع 160.7 نقطة، أو 0.89 بالمئة، إلى 17817.014 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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