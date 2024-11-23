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"وول ستريت": من المتوقع أن تصبح بروك رولينز مرشحة ترامب لمنصب وزيرة الزراعة

منذ 4 ساعات
بروك رولينز

بروك رولينز

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ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم السبت، أن من المتوقع أن تصبح بروك رولينز، رئيسة معهد أمريكا فيرست بوليسي، مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصب وزيرة الزراعة.

وإذا جرى التصديق على تعيينها ستقود رولينز وزارة يعمل بها 100 ألف موظف ولها مكاتب في كل مقاطعة في البلاد وتتضمن اختصاصاتها برامج الزراعة والتغذية والغابات وإقراض الأسر والمزارعين وسلامة الغذاء والتنمية الريفية والبحوث الزراعية والتجارة. وبلغت ميزانية الوزارة 437.2 مليار دولار في عام 2024.

ولم يرد فريق ترامب الانتقالي بعد على طلب للتعليق.

ومعهد أمريكا فيرست بوليسي هو مؤسسة فكرية ذات توجهات يمينية، وعمل موظفوه بشكل وثيق مع حملة ترامب للمساعدة في تشكيل السياسة لإدارته القادمة. ورأست رولينز مجلس السياسة الداخلية خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.

    المصدر :
  • رويترز

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