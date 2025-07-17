ويتكوف: المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة تسير على نحو جيد

أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أمس الأربعاء أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة تسير على نحو جيد، في حين تستمر المباحثات بشأن الاتفاق، بما في ذلك النقطة الخلافية المتعلقة بخرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي.

أتى ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لديه “بعض الأخبار الجيدة بشأن غزة”، موجها الشكر لويتكوف، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، عُقدت اجتماعات بين الوفد الإسرائيلي وكل من الوفدين القطري والمصري، قدم خلالها الجانب الإسرائيلي خرائط جديدة “تعكس مرونة إضافية من طرفه”، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

ونقل موقع الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن “التركيز الآن لم يعد على ممر موراغ، بل على الوجود الإسرائيلي في مدينة رفح، فهناك يتمحور النقاش حاليا”.

وأضاف المصدر أن الوسطاء متفائلون، ويعتقدون أن الخرائط الجديدة تشكل تقدما كبيرا في فرص التوصل إلى اتفاق قريب.

استعداد للتنازل

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أمس استعدادها للتنازل عن مطلبها بالبقاء في محور موراغ، وأبدت استعدادا للتعاطي بمرونة فيما يتعلق بالانتشار في “محور المحيط”، على طول حدود قطاع غزة.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر أن إسرائيل “أبدت استعدادها للعودة إلى خطوط وقف إطلاق النار السابقة مع إدخال تعديلات طفيفة”.

وتابعت المصادر أن “إسرائيل سلّمت مؤخرا خرائط جديدة تُظهر مرونتها”، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد للتعامل بمرونة أكثر فيما يتعلق بانتشار القوات، من أجل التوصل إلى صفقة.

مع ذلك، أشار مصدر إسرائيلي إلى أنه لا تزال هناك فجوات في مسألة مفاتيح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، أي نسبة المحتجزين الإسرائيليين إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في كل دفعة، وكذلك في مسألة المساعدات الإنسانية.

وفي المقابل، قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه إن الحركة تعاملت بمرونة وبروح المسؤولية “لوقف العدوان على شعبنا”.

وشدد على رفض فصل أي منطقة جغرافية عن قطاع غزة. وقال “ولن نقبل بوجود الاحتلال فيه”.

وقبل 10 أيام انطلقت جولة مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بين وفدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية مع الولايات المتحدة تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.