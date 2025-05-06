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ويتكوف: ترامب يريد حلاً دبلوماسيًا ونسعى لتحقيق تقدم مع طهران

منذ 14 دقيقة
المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. رويترز

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. رويترز

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كشف مراسل موقع “أكسيوس” نقلا عن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قوله إن الولايات المتحدة تحاول تحديد موعد للجولة الرابعة من المحادثات النووية مع إيران نهاية الأسبوع الحالي، متوقعًا إحراز تقدم خلال الجولة المقبلة.

وأوأضاف: “نأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح ترامب يريد حلاً دبلوماسيًا إن أمكن، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتحريك الأمور”.

وكانت إيران أعلنت تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة التي كانت مقررة في روما السبت الماضي، فيما تحدث الوسيط العُماني عن “أسباب لوجستية” وراء هذا القرار.

في الوقت ذاته، ذكرت واشنطن أنها لم تؤكد قط مشاركتها في جولة رابعة من المفاوضات مع طهران.ضاف : “إذا لم تُعقد، فسيكون السبب الوحيد هو زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط”.

وقال ويتكوف إن المحادثات النووية مع إيران تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا.

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، أعرب ويتكوف عن أمله في تحقيق تقدم في صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قبل أو خلال زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى المنطقة.

وقال: “أتمنى أن نحرز تقدمًا، وأن ننجح في إخراج الجميع. أتحدث يوميًّا تقريبًَا مع قطر ومصر وإسرائيل. الرئيس ترامب يريد إطلاق سراح الرهائن، ورئيس الوزراء نتنياهو يريد ذلك أيضًا، ونحن نعمل بتنسيق مشترك”.

ويقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة شرق أوسطية في الـ13 إلى 16 مايو/ أيار.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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