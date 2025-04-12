ويتكوف: تقديم التنازلات قد يكون ضرورياً للتوصل إلى اتفاق مع إيران

فيما يرتقب أن تنطلق المفاوضات الأميركية الإيرانية في سلطنة عمان، السبت، أوضح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن “الخط الأحمر” الذي وضعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران هو منعها من إنتاج سلاح نووي.

وأضاف ويتكوف، الذي سيقود المحادثات في مسقط، أن المطلب الأول سيكون أن تُنهي طهران برنامجها النووي.

لكنه أقرّ في الوقت عينه بأن تقديم تنازلات قد يكون ضروريًا للتوصل إلى اتفاق. وقال: “أعتقد أن موقفنا يبدأ بتفكيك البرنامج النووي”، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

إلا أنه أردف قائلا “هذا لا يعني أننا لن نجد طرقًا أخرى للتوصل إلى حل وسط بين البلدين”.

كما كرر أن الخط الأحمر بالنسبة لبلاده يكمن في تعزيز قدرات طهران النووية.

كذلك شدد على أنه “في حال رفضت إيران القضاء على برنامجها النووي، فسيُحيل الأمر إلى ترامب لتحديد كيفية المضي قدمًا”، ما يضع البيت الأبيض أمام خيار صعب بشأن مقدار الأنشطة النووية الإيرانية التي يُمكنه تحمّلها، وفق الصحيفة.

إلى ذلك، أوضح ويتكوف أن هذا الاجتماع الأول “يتعلق ببناء الثقة وبالحديث عن أهمية التوصل إلى اتفاق، وليس عن بنوده الدقيقة”.

كما أضاف “أن أي اتفاق سيتطلب إجراءات تحقق جوهرية لضمان عدم سعي إيران إلى صنع قنبلة نووية”.

من جهته، رأى روبرت أينهورن، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية المعني بمنع الانتشار النووي، “أن إدارة ترامب في وضع جيد للتفاوض على اتفاق قوي، يُمكن التحقق منه، ويمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية لفترة زمنية طويلة. لكن لا ينبغي لها أن تُبالغ في تقدير موقفها”.

يذكر أنه بعد انسحاب ترامب الأحادي عام 2018 من الاتفاق المبرم في 2015، تراجعت إيران عن التزاماتها تدريجيا. وأعلنت مطلع ديسمبر الماضي أنها بدأت تغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو، “ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%”، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير أن إيران تمتلك 274,8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، معربة عن “قلق عميق”. وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60%، تقترب إيران من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.