ويتكوف: نشكر قادة تركيا وقطر ومصر على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة

بعدما زار قطاع غزة صباح السبت، مع قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر، وقف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ميدان الرهائن وسط تل أبيب أمام آلاف الإسرائيليين.

التجمع لأجل السلام

فقد ألقى المبعوث الأميركي كلمة قال فيها إن هذا التجمع أتى لأجل السلام، متمنياً لو كان الرئيس دونالد ترامب معه.

وأضاف أن السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلا، مشدداً على دور كبير لقادة عرب بالوصول إلى اتفاق غزة.

كما رأى أن ترامب أظهر للعالم أن القوة والسلام أمران مترابطان، مشدداً على أن الرئيس الأميركي أثبت أن القيادة الشجاعة يمكن أن تغير العالم.

وقال ويتكوف إن ترمب أعظم رئيس في تاريخ أميركا، معرباً عن امتنانه للرئيس بشأن السلام في الشرق الأوسط.

وحينما تحدّث ويتكوف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطلق الإسرائيليون صيحات استهجان.

بدوره، أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إعادة الرهائن كانت أولوية قصوى للإدارة الأميركية منذ فترة طويلة.

وأوضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعب دورا حاسما في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب واجه اتفاق غزة المستحيل بكل قوة.

التأكد من الانسحاب الإسرائيلي

يذكر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر كانا وصلا إلى قطاع غزة صباح السبت.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المبعوث الأميركي زار موقعا للجيش داخل القطاع، وفقا لشبكة “فوكس نيوز”.

كما تابعت أن الزيارة جاءت للتحقق من أن الجيش الإسرائيلي انسحب فعلاً إلى ما وراء الخط الأصفر في إطار الاتفاق، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت أن الزيارة تمّت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي – أي أمس أو اليوم -، ثم عاد الاثنان إلى إسرائيل.