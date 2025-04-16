ويتكوف يثير الجدل بتصريحات حول تخصيب اليورانيوم الإيراني

بينما يسعى المسؤولون الأميركيون إلى بلورة إطار لاتفاق نووي محتمل مع إيران استعدادًا للجولة الثانية المنتظرة يوم السبت المقبل في سلطنة عمان، أثارت تصريحات ستيف ويتكوف، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ورئيس الوفد الأميركي، جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة.

“A deal with Iran will only be completed if it is a Trump deal. Any final arrangement must set a framework for peace, stability, and prosperity in the Middle East — meaning that Iran must stop and eliminate its nuclear enrichment and weaponization program. It is imperative for… — Office of the Special Envoy to the Middle East (@SE_MiddleEast) April 15, 2025

فبعد أن أعلن في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” مساء الاثنين الماضي أنه لا حاجة لإيران لتخصيب اليورانيوم بدرجة تفوق الـ 3,67%، اعتبر بعض السياسيين والصحافيين هذا الموقف تراجعاً.

ما حدا بويتكوف إلى توضيح موقفه ثانية، عبر تغريدة نشرها مساء أمس مكتبه على منصة إكس، أكد فيها مجددا أن أي اتفاق مقبل مع الجانب الإيراني يجب أن يرسي إطارا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، ما يعني وقف تخصيب اليورانيوم وبرنامج التسلح الإيراني.

Completely agree with Special Envoy Witkoff’s statement that any deal with Iran regarding its nuclear program cannot include an enrichment capability because that is how you make a nuclear weapon. https://t.co/KJ8HEP5vyi — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 15, 2025

تعليقات تتقاطر

رغم ذلك، تقاطرت التعليقات على منصات إكس، إذ اعتبر السيناتور ليندسي غراهام في تغريدة على حسابه مساء أمس أن “أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لا يمكن أن يتضمن القدرة على التخصيب لأن هذه هي الطريقة التي تصنع بها سلاحا نوويا”.

من جهتها، رأت الأستاذة والباحثة في جامعة أكسفورد، نيكول جرايوسكي، أن موقف الإدارة الأميركية تغير في ساعات، من السماح بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% إلى 3,67% إلى عدم التخصيب على الإطلاق، وذلك تعليقا على تغريدة مكتب ويتكوف.

From 60% to 3.67% to no enrichment in a matter of 72 hours https://t.co/N2oy4GsJ4C — Nicole Grajewski (@NicoleGrajewski) April 15, 2025

بدوره، دخل مايك بانس، الذي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الـ48 من 2017 إلى 2021 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، على الخط.

وكتب في تغريدة على حسابه في إكس، مساء أمس الثلاثاء، لا يجوز السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو وسائل إنتاجه.

كما اعتبر أن “السماح لطهران بتنفيذ برنامج تخصيب من أي نوع سيُعرّض إسرائيل وأميركا للخطر”. ودعا إلى “تفكيك البرنامج النووي الإيراني أو تدميره”.

Iran cannot be allowed to obtain a nuclear weapon or possess the means to produce one. Allowing the mullahs in Tehran to conduct an enrichment program of any kind would endanger Israel and America. The Iran nuclear program must be dismantled or destroyed.🇺🇸🇮🇱 — Mike Pence (@Mike_Pence) April 15, 2025

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أشار خلال لقاء مع مجموعة من السياسيين أمس إلى “أن المراحل الأولى من محادثات عُمان سارت بنحو جيّد”، داعيا إلى المضيّ قدمًا من الآن فصاعدًا بدقة.

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن الخطوط الحمراء بالنسبة إلى إيران واضحة كما هي بالنسبة للطرف الآخر (أي الأميركي).

فيما أكد المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني على أن الأمن القومي الإيراني والسلاح خط أحمر.

لقد سارت المراحل الأولى من محادثات عُمان بنحو جيّد، ويجب المضيّ قدمًا من الآن فصاعدًا بدقة، علمًا بأنّ الخطوط الحمراء بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى الطرف المقابل واضحة تمامًا. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) April 15, 2025

أتت تلك المواقف بعدما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا بالخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات مع طهران.

وكان ترامب انسحب خلال ولايته الأولى في العام 2018 من اتفاق 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمدة عام بعدها، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها بموجبه. ووصف حينها هذا الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما بأنه “أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه” مع إيران.

في حين أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها صدر في فبراير الماضي، أن طهران تمتلك 274,8 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 3,67% التي حددها اتفاق 2015، وبذلك صارت أقرب إلى عتبة 90% المطلوبة للاستخدام في صنع السلاح النووي.