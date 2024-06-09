يائير لابيد يدعو حزب معسكر الدولة للانسحاب من حكومة نتنياهو "الفاشلة"

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حزب معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس للانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو التي وصفها بأنها “فاشلة”. وأكد لابيد في تصريحاته أن غانتس هو من أبقى نتنياهو رئيساً للوزراء في هذه الحكومة السيئة.

وأضاف لابيد أن حكومة نتنياهو لا تمتلك أهدافًا سياسية معروفة، سواء في قطاع غزة أو في لبنان، مشيرًا إلى أن القائد يجب أن يتحمل المسؤولية عن الفشل، بدلاً من التباهي بالإنجازات وتسجيل الفضل لنفسه فقط.

واستنكر لابيد سياسات الحكومة الإسرائيلية، معتبرًا أنها “مجنونة”، وذلك بعدما أذنت بإرسال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، ثم قامت بإرسال وزراءها لاعتراضها، مما يظهر عدم تناغم السياسات داخل الحكومة.

تصريحات يائير لابيد تأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية في إسرائيل، وتعبيرًا عن انعكاسات الانقسامات الداخلية على الساحة السياسية.

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وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.