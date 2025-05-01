يديعوت أحرونوت: النيران التهمت منذ صباح اليوم حوالي 19600 دونم في جبال القدس

ألسنة اللهب تتصاعد بالقرب من طريق مع اشتعال حرائق الغابات في أعقاب الحرارة الشديدة والرياح، بالقرب من القدس، 30 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن النيران التهمت منذ صباح اليوم الخميس حوالي 19600 دونم في جبال القدس.

وأضافت الصحيفة أن كلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق الضخمة في إسرائيل قد تصل إلى ملايين الدولارات.

من جهتها، أفادت قناة “كان” العبرية باندلاع حريق هائل داخل مصنع للكرتون في مدينة “بات يام”، وتم استدعاء 10 فرق إطفاء للسيطرة عليه.

موقع “سروجيم” العبري قال بدوره إنه “حتى في ساعات المساء، موجة الحرائق مستمرة، تم رصد بؤر نيران جديدة، من بينها حريق كبير في منطقة “حمرا” في غور الأردن.

نتنياهو

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الأربعاء، من أن حرائق الغابات المستعرة قرب القدس قد تمتد إلى داخل المدينة، متهماً فلسطينيين بإشعال حرائق متعمدة، حسب زعمه.

وقال نتنياهو في مقطع مصور نشره مكتبه: “الرياح الغربية قد تدفع الحريق بسهولة نحو ضواحي القدس، بل وحتى إلى داخل المدينة”.

وأضاف: “في الوقت الراهن، الأولوية هي للدفاع عن القدس”، واصفًا الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”، ومطالباً باعتقال أي فلسطيني يتورط بإشعال الحرائق.

نشر الجيش

بالتزامن مع ذلك، أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليمات لقيادة الجيش الإسرائيلي بنشر قوات للمساعدة في احتواء الحرائق.

وقال كاتس في بيان مقتضب: “نحن في حالة طوارئ وطنية، ويجب حشد كل القوى الممكنة لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الحرائق”.

والتهمت ألسنة اللهب الأحراج على طول الطريق بين منطقتي “اللطرون” و”بيت شيمش”، ما دفع العديد من السائقين إلى ترك مركباتهم والهروب من النيران.

وأكدت خدمة الإسعاف نشر وحدات دراجات نارية لتقديم المساعدة الطبية للعالقين في الازدحام المروري الناتج عن الحريق.

واندلعت الحرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المناطق الحرجية، ما دفع إلى إخلاء ما لا يقل عن خمسة تجمعات سكانية، وفق الشرطة.

اتهامات بن غفير

من جهته، توجّه وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ، المشرف على إدارة خدمة الإطفاء، إلى المنطقة المتضررة التي تشهد عادة حرائق في مثل هذا الوقت من العام.

وفي مقطع مصوّر، قال بن غفير إن السلطات تعمل على تعزيز الدعم والإغاثة وإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة.

وفي بيان لاحق، ادعى بن غفير إلى أن الحرائق قد تكون ناتجة عن “عمل إجرامي”، مشيرًا إلى أن الشرطة اعتقلت أحد سكان القدس الشرقية أثناء محاولته إشعال النار في حقل بجنوب المدينة.

وأعلنت بلدية القدس إلغاء جميع الفعاليات المقررة مساء الأربعاء بمناسبة ما يسمى “يوم الاستقلال الوطني”.

وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء: “لن نتمكن من المشاركة في تأمين الفعاليات”، مشيرًا إلى احتمال إلغاء العديد منها.

ومن المتوقع أن تصل إلى إسرائيل طائرات مخصصة للإطفاء، من دول عدة، بينها إيطاليا وفرنسا، في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وكان نتنياهو قد صرّح الأسبوع الماضي، عندما اقتربت حرائق مشابهة من المنطقة نفسها، بأنه يدرس طلب مساعدات دولية، لكن تمت السيطرة على تلك الحرائق حينها.