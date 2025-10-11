يديعوت أحرونوت: بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة إلى مرافق الإفراج

السجن العسكري الإسرائيلي في عوفر قرب رام الله في الضفة الغربية في 22 فبراير/شباط 2025. رويترز

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مصلحة السجون بدأت بنقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة إلى مرافق الإفراج الخاصة تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وبحسب الصحيفة، تشمل الصفقة إطلاق سراح ما يقارب 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، إلى جانب 1700 معتقل من قطاع غزة، تم احتجازهم عقب بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في المقابل، تنص الوثيقة الرسمية للاتفاق، والتي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية (كان)، على أن تقوم حركة حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين تحتجزهم، وعددهم 20 شخصا على الأقل، خلال 72 ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار.

كما تتضمن بنود الاتفاق إنشاء آلية مشتركة تضم ممثلين عن قطر ومصر وتركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تسلُّم كافة المعلومات المتعلقة بمصير القتلى من الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 48 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، والبقية يُعتقد أنهم لقوا حتفهم خلال الحرب.

قائمة الأسرى

ونشرت الحكومة الإسرائيلية قائمة تضم 250 اسما من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، لكن القائمة خَلَت من عدد من الأسماء البارزة التي كانت حركة حماس قد طالبت بإدراجها ضمن أي اتفاق تبادل. ومن بين الأسماء غير المشمولة:

-مروان البرغوثي: القيادي البارز في حركة فتح والمعتقل منذ عام 2002.

-أحمد سعدات: الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

-حسن سلامة: أحد رموز العمل المسلح الفلسطيني.

وتُعد هذه الشخصيات من أهم رموز الكفاح الفلسطيني المسلّح، وقد شكلت المطالبة بالإفراج عنها عقبة دائمة أمام التقدم في المفاوضات خلال العامين الماضيين.

وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 11 ألف أسير، بينهم مئات الأطفال والنساء، يعانون من ظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج، ما أدى إلى وفاة العديد منهم داخل المعتقلات.