يديعوت أحرونوت: تقرير واشنطن بوست بشأن تنسيق نتنياهو مع والتز صحيح

أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، صحة ما ورد في تقرير صحيفة “واشنطن بوست” بشأن وجود تنسيق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي المُقال مايكل والتز فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وكانت واشنطن بوست نقلت عن مصدرين، أن والتز أغضب الرئيس دونالد ترامب حيث بدا مستشار الأمن القومي الأميركي متبنيا قناعة نتنياهو، أن الوقت قد حان لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، وهو ما كان -حسب الصحيفة- أحد أسباب إقالة والتز.

والخميس الماضي، أعلن ترامب إقالة والتز بعد أقل من 4 أشهر على توليه المنصب، وعينه مباشرة مندوبا لواشنطن لدى الأمم المتحدة في خطوة تنتظر تصديق مجلس الشيوخ.

ولم يكشف ترامب عن سبب الإقالة، لكن تقارير صحفية أميركية ربطت ذلك بفضيحة تورط فيها والتز، في مارس/آذار الماضي، عندما أضاف صحفيا عن طريق الخطأ إلى محادثة عبر تطبيق سيغنال مع كبار معاوني ترامب للأمن القومي، بشأن حملة القصف الأميركية على جماعة الحوثي باليمن.

فيما قالت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن أحد أسباب الإقالة تسبُّب والتز في استياء ترامب بعد زيارة نتنياهو إلى المكتب البيضاوي أوائل فبراير/شباط الماضي، عندما بدا مستشار الأمن القومي وكأنه يشاطر نتنياهو قناعته بأن الوقت قد حان لضرب إيران.

وقالت الصحيفة الأميركية إن مسؤولين بإدارة ترامب اعتبروا أن والتز حاول ترجيح كفة العمل العسكري، وأنه كان يعمل بتنسيق وثيق مع الإسرائيليين.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، حدوث أي تنسيق بينه وبين والتز بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، لكن صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إنه رغم نفي نتنياهو فإن مكتبه لم ينكر أن شخصا نيابة عنه أجرى محادثات مع والتز.

وقالت إنه بالإضافة إلى زيارتيْ رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن في فبراير/شباط وأبريل/نيسان، سافر رون ديرمر وزير الشؤون الإستراتيجية والمقرب من نتنياهو، أيضا إلى الولايات المتحدة واجتمع مع كبار المسؤولين.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن مصادر مطلعة على العلاقات الأميركية الإسرائيلية تشعر بقلق بالغ إزاء الأضرار التي ستلحق بإسرائيل نتيجة ورود اسمها في هذا النقاش، واعتبار إسرائيل وكأنها تتلاعب بترامب لدفعه إلى الحرب مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم التنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة فإن التوترات لا تزال قائمة بين الشريكين، معتبرة أن المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الجديد، وقرار سحب القوات الأميركية من سوريا، والتقارب الأميركي مع تركيا، هي بعض الأدلة على هذه التوترات.

ولذلك ترى الصحيفة أن إقالة والتز وتراجع مكانته لا يشكلان خبرا طيبا بالنسبة لإسرائيل، نظرا لحقيقة أنه كان مؤيدا لإسرائيل بشكل كامل في منصبه.