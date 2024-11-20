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يديعوت أحرونوت: 800 عسكري إسرائيلي قتلوا منذ بداية الحرب

منذ 11 ساعة
الجيش الاسرائيلي

الجيش الاسرائيلي

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أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الأربعاء بارتفاع عدد القتلى من العسكريين الإسرائيليين إلى 800 منذ بدء الحرب التي بدأت على قطاع غزة قبل أكثر من عام ثم امتدت إلى لبنان، بعد مصرع ضابط آخر في معارك شمالي القطاع.

وقالت الصحيفة إن من بين العسكريين الإسرائيلي القتلى 23 لقوا مصرعهم في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و62 قتلوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن بين العسكريين القتلى 272 من جنود الاحتياط و143 في الخدمة الدائمة النظامية.

كما أن بين هؤلاء 28 جنديا وضابطا قتلوا خلال العملية البرية الأخيرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جباليا ومناطق أخرى شمالي قطاع غزة منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل لم تواجه مثل هذا العدد الكبير من القتلى منذ أكثر من 51 عاما، وتحديدا منذ حرب العام 1973 الذي يطلق عليها اليهود حرب “يوم الغفران”.

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