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يوتلسات تتهم إيران بالتشويش على أقمارها الصناعية

منذ 45 ثانية
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2022 8:05 مساءً
شركة يوتلسات

شركة يوتلسات

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قالت شركة يوتلسات (الخميس 6-10-2022) إن إيران تشوش على اثنين من أقمارها الصناعية منذ 26 سبتمبر أيلول، وأضافت أنها طلبت من السلطات المعنية في البلاد أن تتوقف عن ذلك على الفور.

وأضافت شركة تشغيل الأقمار الصناعية ومقرها باريس في بيان “يؤثر التشويش على إرسال العديد من المحطات الرقمية التلفزيونية والإذاعية بالفارسية من خارج إيران، إضافة إلى قنوات أخرى”.

يأتي ذلك تزامناً مع دخول الاحتجاجات في إيران، أسبوعها الرابع. وقد خرجت تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية، وخاصة في العاصمة طهران وشيراز، وجزيرة كيش، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج، فيما أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأحواز.

كما اشتعلت الاحتجاجات في شوارع “كيش” الوجهة السياحية الأولى في إيران.

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران.

وكانت الشابة توفيت في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل “شرطة الأخلاق”، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.

    المصدر :
  • رويترز

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