الجمعة 28 ربيع الأول 1445 ﻫ - 13 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يوم غضب عالمي.. تظاهرات في دول العالم دعماً للفلسطينيين في غزة

منذ 37 دقيقة
تظاهرة في تركيا دعماً للفلسطينيين في غزة

تظاهرة في تركيا دعماً للفلسطينيين في غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

احتشد آلاف المصلين في الجامع الأزهر الشريف في العاصمة المصرية القاهرة، وفي ساحة التحرير وسط بغداد، وفي العاصمة اللبنانية بيروت وفي عدة مدن بالشرق الأوسط دعما للفلسطينيين ورفضا للغارات الجوية الإسرائيلية على غزة

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، أظهر بث تلفزيوني حي متظاهرين يحتشدون في الشوارع ويلوحون بأعلام يمنية وفلسطينية.

كما خرج المتظاهرون في العاصمة الإيرانية طهران، رفضا للقصف الإسرائيلي على القطاع.

وتظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمّان عقب صلاة الجمعة “تضامنا مع قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية”، في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل.

وبعد الصلاة في العاصمة الباكستانية إسلام باد، نظمت احتجاجات طالبت بإيقاف القصف الإسرائيلي، مع توقعات بتنظيم احتجاجات أخرى أكبر في وقت لاحق.

المسجد الأقصى

وفي المسجد الأقصى في القدس، لم تسمح الشرطة الإسرائيلية سوى لكبار السن والسيدات والأطفال بدخول المجمع لأداء صلاة الجمعة، في مسعى للحيلولة دون اندلاع أعمال عنف محتملة حال السماح لعشرات الآلاف بالدخول لأداء الصلاة.

    المزيد من أخبار العالم

    الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى قطاع غزة
    طوفان الأقصى
    الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة
    علم المملكة العربية السعودية
    طوفان الأقصى
    السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في غزة
    البيت الأبيض
    طوفان الأقصى
    البيت الأبيض: مغادرة أوّل طائرة تُقلّ أميركيّين من تل أبيب إلى أوروبا

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
    الصحافي الأسترالي اليهودي "أنتوني لوينشتاين"
    طوفان الأقصى
    فيديو.. صحافي "أسترالي يهودي" يكشف حقيقة الأوضاع التي يمر بها أهالي غزة!
    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب