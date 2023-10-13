يوم غضب عالمي.. تظاهرات في دول العالم دعماً للفلسطينيين في غزة

تظاهرة في تركيا دعماً للفلسطينيين في غزة (رويترز)

احتشد آلاف المصلين في الجامع الأزهر الشريف في العاصمة المصرية القاهرة، وفي ساحة التحرير وسط بغداد، وفي العاصمة اللبنانية بيروت وفي عدة مدن بالشرق الأوسط دعما للفلسطينيين ورفضا للغارات الجوية الإسرائيلية على غزة

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، أظهر بث تلفزيوني حي متظاهرين يحتشدون في الشوارع ويلوحون بأعلام يمنية وفلسطينية.

كما خرج المتظاهرون في العاصمة الإيرانية طهران، رفضا للقصف الإسرائيلي على القطاع.

وتظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمّان عقب صلاة الجمعة “تضامنا مع قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية”، في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل.

وبعد الصلاة في العاصمة الباكستانية إسلام باد، نظمت احتجاجات طالبت بإيقاف القصف الإسرائيلي، مع توقعات بتنظيم احتجاجات أخرى أكبر في وقت لاحق.

المسجد الأقصى

وفي المسجد الأقصى في القدس، لم تسمح الشرطة الإسرائيلية سوى لكبار السن والسيدات والأطفال بدخول المجمع لأداء صلاة الجمعة، في مسعى للحيلولة دون اندلاع أعمال عنف محتملة حال السماح لعشرات الآلاف بالدخول لأداء الصلاة.