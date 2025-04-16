يونيسف تستعد لتخفيضات كبيرة في ميزانيتها مع تراجع المساهمات الأمريكية

ذكر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن المنظمة تتوقع انخفاض ميزانيتها لعام 2026 بما لا يقل عن 20 بالمئة عن 2024، وذلك بعد أن خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الإنسانية العالمية.

وفي عام 2024، بلغت ميزانية يونيسف 8.9 مليار دولار فيما تبلغ ميزانيتها هذا العام 8.5 مليار. وقال المتحدث باسم يونيسف إن تمويل عام 2025 “يتطور”.

وأضاف المتحدث “أوضحت الأسابيع القليلة الماضية أن المنظمات الإنسانية والإنمائية حول العالم، ومنها العديد من منظمات الأمم المتحدة، تواجه أزمة تمويل عالمية. ولم تسلم يونيسف من هذه الأزمة”.

لم تسمِ يونيسف الولايات المتحدة تحديدا، لكن واشنطن دائما ما كانت أكبر مانح للوكالة، إذ ساهمت بأكثر من 800 مليون دولار في 2024. ومنذ تأسيس يونيسف عام 1946، كان جميع مديريها التنفيذيين أمريكيين.

وقال المتحدث باسم يونيسف “نعمل حاليا بناء على توقعات أولية تشير إلى أن مواردنا المالية ستقل 20 بالمئة على الأقل في 2026 عن 2024”.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير كانون الثاني لولاية ثانية، خفض ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية في مراجعة تهدف إلى ضمان توافق البرامج مع سياسته الخارجية “أمريكا أولا”.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي أنه سيخفض عدد موظفيه 20 بالمئة في ظل ما يواجهه من عجز 58 مليون دولار، بعد أن خفضت الولايات المتحدة، أكبر مانح له، تمويلها للمكتب.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشهر الماضي إنه يسعى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع بلوغ المنظمة العالمية عامها الثمانين هذا العام في ظل أزمة مالية.

وقال المتحدث باسم يونيسف إن المنظمة طبقت بعض تدابير الكفاءة، لكن “ستكون هناك حاجة إلى مزيد من خطوات خفض التكاليف”.

وأضاف المتحدث “ندرس جميع جوانب عملياتنا، بما في ذلك التوظيف، بهدف التركيز على ما يهم الأطفال حقا وهو بقاؤهم على قيد الحياة وازدهارهم. لكن لم تتخذ أي قرارات نهائية بعد”.