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1.5 مليار دولار مساعدات مالية أمريكية جديدة لأوكرانيا

منذ 52 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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شكر رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الولايات المتحدة اليوم السبت على دعمها لأوكرانيا بعد تلقيها مساعدات مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وكتب شميهال على تويتر “تلقت ميزانية الدولة في أوكرانيا منحة قيمتها 1.5 مليار دولار. هذه آخر شريحة من مساعدة تبلغ 4.5 مليار دولار من الولايات المتحدة من صندوق ائتمان البنك الدولي”.

وأضاف أن الأموال ستستخدم لدعم إنفاق الميزانية المخصص لمدفوعات المعاشات وبرامج الدعم الاجتماعي.

تواصل الإدارة الأمريكية دعم كييف لمواجهة الغزو الروسي، وكشف المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الجمعة أن الولايات المتحدة بصدد تسليم أوكرانيا أول نظامين للدفاع الجوي “ناسماس” في غضون الشهرين المقبلين.

حزمة جديدة

وأعلن البيت الأبيض الخميس عن حزمة جديدة بقيمة 600 مليون دولار، والتي تضم صواريخ لراجمات هيمارس.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن هذه المساعدة تشتمل على معدات وخدمات، بالإضافة إلى تدريب عسكري، من دون تفاصيل إضافية ولا سيما عن الأسلحة التي تتضمنها.

وقال البنتاغون في بيان إن المساعدة الجديدة ستشتمل بشكل خاص على صواريخ لراجمات هيمارس الدقيقة التصويب والتي سبق لواشنطن أن زودت كييف بها، بالإضافة إلى قذائف لمدافع تمتلكها القوات الأوكرانية أساسا.

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات تشتمل أيضا على رادارات مضادة للمدفعية، وعربات مدرعة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، ومعدات لإزالة الألغام.

    المصدر :
  • رويترز

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