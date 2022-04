10 إصابات على الأقل جراء استهداف صاروخين روسيين لمبنى في كييف.. “فيديو”

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صاروخين على العاصمة الأوكرانية كييف مساء يوم الخميس أصاب أحدهما الطوابق السفلية من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا، مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن الصاروخين أصابا منطقة شيفتشينكو بوسط البلاد.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية إن انفجارا ألحق أضرارا بمنشأة لم تذكر طبيعتها بينما وقع الآخر في مبنى سكني قريب. وذكرت في منشور على الإنترنت أن أجزاء من الطابقين الأرضي والأول دمرتها نيران.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ووزير الخارجية دميترو كوليبا إن روسيا استخدمت صواريخ في الهجوم.

وتزامن سقوط الصاروخين الروسيين، مع زيارة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هي الأولى إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 شباط.

حيث قام اليوم بزيارة تفقدية إلى بوروديانكا في ضواحي كييف، حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب فظاعات خلال احتلالهم المنطقة في آذار الماضي.

من جهته، تساءل مستشار بالرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “هل تحاول روسيا إيصال رسالة إلى غوتيريش عبر قصفها كييف أثناء زيارته؟.”

في المقابل، ذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على تويتر: “روسيا أظهرت موقفها تجاه أوكرانيا وأوروبا والعالم بقصفها كييف أثناء زيارة غوتيريش”.

Video of the consequences of today's missile strike in the Shevchenko district of #Kyiv.

According to preliminary information, ten people were injured and five rescued. Search and rescue work continues. pic.twitter.com/vmCAZzd9M3

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022