100 مليون يورو إضافية.. إسبانيا تزيد من مساعدتها للفلسطينيين

أعلنت الحكومة اليسارية في إسبانيا عن زيادة المساعدات التي تمنحها للشعب الفلسطيني 100 مليون يورو أخرى، حيث منحت الدولة الأوروبية 900 مليون يورو خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال برامج التعاون المختلفة.

وأشارت صحيفة ليبرى ميركادو الإسبانية إلى أن الدعم الإسباني لفلسطين بدأ في عام 1994، مع التوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الإسباني الفلسطيني والتي رافقها دعم مالي مستمر من الإدارات العامة.

وهكذا، بين عامي 1994 و2018، تجاوز التمويل الإسباني 777 مليون يورو، ولا سيما الفترة ما بين 2008 و2010، في عهد حكومة الرئيس السابق رودريجيز ثاباتيرو، عندما أصبحت إسبانيا المانح الأوروبي الأول والثالث من حيث القيمة المطلقة لفلسطين (في في إشارة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة).

وكان وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس قد اعلن الثلاثاء الماضي، عن دعمه للمساعدات للأراضي الفلسطينية بعد قصف إسرائيل المستمر لغلاف غزة والذي أسفر عن مقتل 700 شهيد على الأقل.

وأضاف وزير خارجية إسبانيا أن المساعدات للأراضي الفلسطينية يجب أن تستمر.

ولفت مانويل ألباريس إلى أنه تعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية سيأتي بنتائج عكسية.